Infortunio Immobile, l’attaccante out per un problema muscolare

Infortunio Immobile, il centravanti della Lazio ha lasciato il campo al 41esimo a causa di un problema muscolare

Lazio in ansia per le condizioni di Ciro Immobile, che si è fermato per infortunio al 41esimo minuto della sfida contro la Lokomotiv Mosca. È stato lo stesso centravanti a fermarsi precauzionalmente e chiedere il cambio per non peggiorare le cose.

Dovrebbe trattarsi di un problema muscolare all’interno coscia, dove prontamente gli è stato applicato del ghiaccio.