Infortunio Immobile, la verità di Sarri: «Lui è positivo, i medici…»

Maurizio Sarri ha aggiornato sulle condizioni dell’infortunio di Ciro Immobile. Ecco cosa pensa il tecnico capitolino

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, Sarri ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Immobile. Di seguito le sue parole:

IMMOBILE -«La gestione non è la mia ora, visto che non ha mai fatto un allenamento completo. Lui ha sensazioni positive, i medici sono più cauti, l’ecografia sembra pulita, ma spetta più ai medici adesso. Lui vorrebbe mettersi a disposizione per qualche minuto, vediamo oggi, poi i medici col ragazzo decideranno»

