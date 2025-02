Infortunio Hysaj, tempi ancora lunghi: il terzino rimane out contro il Napoli. Quando torna a disposizione? I dettagli

Infortunio Hysaj, tempi ancora lunghi per il terzino albanese che non ci sarà nemmeno contro il Napoli: ecco quando può tornare

Sulla Gazzetta dello Sport si torna a parlare anche di Elseid Hysaj, al momento in infermeria per la lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. La Lazio non lo avrà a disposizione per il match di sabato contro il Napoli.

Tempi di recupero ancora lunghi per il terzino albanese, che sarà quindi costretto a dare forfait contro la sua ex squadra. Si prevede possa tornare tra i convocabili nel giro di almeno 2-3 settimane.