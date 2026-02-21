Infortunio Gila, si allungano i tempi di recupero! Ecco cosa filtra da Formello

Infortunio Gila, il difensore centrale della Lazio non si sarà con il Cagliari e rischia di dover saltare almeno un’altra partita. Le sue condizioni

La Lazio sta vivendo un periodo delicato in vista dei prossimi impegni, con Maurizio Sarri che spera di recuperare alcuni degli infortunati, tra cui il difensore Mario Gila. Il giocatore spagnolo si è infortunato durante la sfida contro l’Atalanta in campionato, partita che lo ha visto uscire all’intervallo a causa di un’infiammazione tendinea al ginocchio sinistro. Un imprevisto che ha complicato i piani del tecnico biancoceleste, che ora deve fare i conti con un’emergenza in difesa.

Le condizioni di Mario Gila e i tempi di recupero

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, le condizioni di Mario Gila saranno monitorate quotidianamente, ma per il momento il difensore rischia di saltare anche la trasferta di Torino, non solo quella contro il Cagliari.

L’ex Real Madrid ha dimostrato di essere un giocatore importante per la squadra, e la sua assenza in un periodo così delicato si fa sentire. Sarri spera di riaverlo a disposizione per la sfida all’Atalanta di inizio marzo, ma non sarà facile, visto che il giocatore non arriverà sicuramente nelle migliori condizioni fisiche.

Sarri in difficoltà, la Lazio cerca di trovare soluzioni in difesa

Nel frattempo, Sarri è chiamato a trovare soluzioni alternative per sostituire Mario Gila in difesa. Con l’emergenza infortuni che si fa sempre più pesante, il tecnico della Lazio dovrà fare affidamento su chi ha a disposizione, pur con la consapevolezza che l’assenza del difensore spagnolo potrebbe avere un impatto sulla solidità difensiva della squadra.

L’infortunio di Gila rappresenta una sfida non solo per il suo recupero, ma anche per le scelte tattiche di Sarri, che punta a continuare la sua marcia in campionato con l’obiettivo di mantenere la Lazio nella parte alta della classifica.