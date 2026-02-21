Connect with us

Infortunio Gigot, si avvicina il rientro in gruppo del difensore di Sarri: le ultime

Gigot

Infortunio Gigot, il centrale difensivo francese della Lazio sta lavorando in modo spedito per superare definitivamente il problema alla caviglia

Rientro imminente per Samuel Gigot: il centrale difensivo della Lazio sta per tornare a disposizione di mister Maurizio Sarri dopo una lunga assenza. L’ex difensore dell’Olympique Marsiglia ha vissuto una stagione travagliata a causa di un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a un intervento chirurgico lo scorso settembre.

Il lungo calvario e la speranza di Sarri

La stagione del centrale Samuel Gigot è stata bloccata da un serio infortunio alla caviglia. Ora sta meglo e il tecnico Maurizio Sarri spera di riaverlo tra le sue fila in vista dei cruciali impegni di fine stagione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Gigot dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo a fine febbraio. Sebbene non si sia ancora unito ai compagni, la sua condizione fisica sta migliorando e il ritorno sembra ormai imminente. Tuttavia, per lui sarà necessario un periodo di adattamento, in quanto ha trascorso molto tempo lontano dal campo e dovrà riacquistare confidenza con i ritmi di gioco.

Il ruolo fondamentale di Gigot nel finale di stagione

L’assenza di Gigot si è fatta sentire nella difesa della Lazio, ma Sarri è convinto che il ritorno del difensore francese potrà apportare un importante rinforzo. In un periodo in cui la squadra è chiamata a fronteggiare sfide fondamentali per la qualificazione alle competizioni europee, la presenza di Gigot potrebbe rivelarsi determinante.

