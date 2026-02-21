Infortunio Gigot, si avvicina il rientro in gruppo del difensore di Sarri: le ultime

Infortunio Gigot, il centrale difensivo francese della Lazio sta lavorando in modo spedito per superare definitivamente il problema alla caviglia

Rientro imminente per Samuel Gigot: il centrale difensivo della Lazio sta per tornare a disposizione di mister Maurizio Sarri dopo una lunga assenza. L’ex difensore dell’Olympique Marsiglia ha vissuto una stagione travagliata a causa di un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a un intervento chirurgico lo scorso settembre.

Il lungo calvario e la speranza di Sarri

La stagione del centrale Samuel Gigot è stata bloccata da un serio infortunio alla caviglia. Ora sta meglo e il tecnico Maurizio Sarri spera di riaverlo tra le sue fila in vista dei cruciali impegni di fine stagione.

Ultimissime Lazio LIVE: il club smentisce voci di cessione, i convocati di Sarri per il Cagliari

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Gigot dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo a fine febbraio. Sebbene non si sia ancora unito ai compagni, la sua condizione fisica sta migliorando e il ritorno sembra ormai imminente. Tuttavia, per lui sarà necessario un periodo di adattamento, in quanto ha trascorso molto tempo lontano dal campo e dovrà riacquistare confidenza con i ritmi di gioco.

Il ruolo fondamentale di Gigot nel finale di stagione

L’assenza di Gigot si è fatta sentire nella difesa della Lazio, ma Sarri è convinto che il ritorno del difensore francese potrà apportare un importante rinforzo. In un periodo in cui la squadra è chiamata a fronteggiare sfide fondamentali per la qualificazione alle competizioni europee, la presenza di Gigot potrebbe rivelarsi determinante.