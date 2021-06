Belgio, ansia per De Bruyne: a rischio il possibile quarto con l’Italia

Belgio in ansia per una botta alla caviglia per Kevin De Bruyne: il numero 7 dei Diavoli Rossi costretto al cambio contro il Portogallo

Ansia Belgio per Kevin De Bruyne. Nel corso del primo tempo il fantasista belga è stato vittima di un’entrataccia di Palhinha: caviglia che resta sotto per il centrocampista del City e torsione innaturale.

Fallo subito alla fine del primo tempo, ma il giocatore resta in campo e rientra anche all’inizio del secondo tempo. Dopo soli due minuti però De Bruyne è costretto al cambio con Mertens al suo posto. Ansia dunque in vista del possibile quarto di finale con l’Italia, in programma venerdì.