Infortunio Cataldi, PROBLEMI nel finale di Lazio Trapani: che cos’è successo

Infortunio Cataldi, il biancoceleste è uscito anzitempo dal terreno di gioco dopo l’amichevole con la squadra siciliana: i dettagli

Buona anche la seconda per la Lazio di Baroni, la quale dopo il netto successo con Auronzo di Cadore vince anche quest’oggi contro il Trapani 3-1. Per il tecnico toscano da questa partita però non arrivano buone notizie, visto che dal campo sono usciti anzitempo Tavares e Cataldi con il secondo che si è messo del ghiaccio sulla parte alta della coscia destra. Resta da capire cosa accadrà nelle prossime ore, ma è chiaro che il sovraccarico ha inciso