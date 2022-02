ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Cataldi, il giocatore non c’è in panchina: era in dubbio già dalla rifinitura di ieri, dovrebbe avere un fastidio al flessore

Era già nell’aria, con la diramazione delle formazioni ufficiali c’è stata la conferma: Cataldi è alle prese con una contrattura.

Il giocatore non si è neppure accomodato in panchina per Lazio–Napoli, toccherà quindi a Leiva tenere le chiavi del centrocampo.