Infortunio Castellanos: ecco quando può rientrare

In casa Lazio si sta cercando di capire quando sarà possibile riavere a disposizione il Taty Castellanos, che punta al rientro

La Lazio sta preparando la sfida in programma domani sera contro l’Udinese, con Baroni che è ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Ancora out Castellanos, che dalla lesione all’adduttore subita contro il Napoli non ha ancora fatto rientro in campo.

Stando a quanto emerso in queste ultime ore, Castellanos potrebbe essere convocato per la gara di ritorno contro il Viktoria Plzen, ma verrà schierato soltanto in caso di necessità. Diversa è la situazione in programma della trasferta di Bologna, dove potrebbe anche ritrovare la titolarità.