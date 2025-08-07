Infortuni Lazio, guai ancora per Maurizio Sarri. Si è stoppato quel giocatore - Lazio News 24

Infortuni Lazio: si ferma Belahyane, rischio forfait per l’esordio stagionale

Nuovo aggiornamento sul fronte infortuni Lazio: il centrocampista Reda Belahyane è costretto a uno stop a causa di un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo nella giornata del 6 agosto. Un contrattempo che rallenta la preparazione dell’ex Nizza, uno dei volti nuovi della Lazio di questa stagione, proprio mentre ci si avvicina all’inizio ufficiale del campionato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si tratta di un affaticamento muscolare che, seppur non grave, necessita di uno stop precauzionale. I primi accertamenti hanno stimato in circa dieci giorni i tempi di recupero, il che significa che Belahyane potrebbe non essere a disposizione per la prima giornata di Serie A, in programma il 24 agosto a Como. Uno scenario che preoccupa Maurizio Sarri, il quale contava sull’inserimento graduale del giovane talento nel cuore del centrocampo biancoceleste.

Il problema muscolare rientra purtroppo nella casistica ormai frequente degli infortuni alla Lazio, che anche nella scorsa stagione ha dovuto fare i conti con stop fisici di varia entità. La società, per questo motivo, ha rafforzato lo staff medico e introdotto nuove metodologie di lavoro atletico, ma i carichi della preparazione estiva restano un momento delicato per qualsiasi atleta.

Belahyane, classe 2004, stava convincendo lo staff tecnico per dinamismo e personalità, e il suo inserimento sembrava procedere spedito. Tuttavia, lo stop obbligato lo costringerà a lavorare a parte almeno per una settimana, monitorato dallo staff medico della Lazio. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma il rischio di dover rinviare il debutto ufficiale con la maglia biancoceleste è concreto.

Questa situazione va a inserirsi nel più ampio contesto degli infortuni Lazio, che nelle ultime stagioni hanno spesso influenzato le scelte tecniche e il rendimento del gruppo. Sarri dovrà ora valutare alternative in mezzo al campo, considerando anche lo stato fisico di altri centrocampisti.

Il club resta cauto, ma ottimista: se tutto procederà secondo le previsioni, Belahyane potrebbe rientrare in gruppo a cavallo tra il 15 e il 18 agosto. L’obiettivo è averlo almeno in panchina per la gara di Como, ma tutto dipenderà dai prossimi aggiornamenti.