Infortuni Lazio, fissate le date per gli esami di Hysaj e Vecino: i dettagli

Infortuni Lazio, nei prossimi giorni gli esami strumentali per Hysaj e Vecino: il terzino per valutare l’entità del danno, l’uruguagio per ragionare sul rientro

La Lazio prepara la sfida al Monza, ma deve ancora fare i conti con gli infortuni: l’ultimo in ordine cronologico è quello di Hysaj, che complica i piani di Baroni. Il terzino albanese reintegrato in lista si è fatto male contro il Cagliari e al suo posto non ci sarà Pellegrini, escluso dalla lista.

Domani alle 18.30 a Villa Mafalda il giocatore si sottoporrà agli esami per valutare l’entità del danno e, si spera, scongiurare uno stop di 40/50 giorni. Il giorno successivo sarà il momento di Vecino, assente da novembre: gli esami chiariranno se potrà rientrare a breve a disposizione di Baroni.