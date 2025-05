Infortunati Lazio: da Nuno Tavares a Marusic, chi ce la fa per la Juve? Le ultime da Formello

In casa Lazio continua a tenere banco la situazione legata agli infortunati, con Baroni che spera di recuperare qualcuno per la sfida contro la Juve

Sabato alle 18 la Lazio riceverà la Juve dell’ex Igor Tudor, in una sfida in cui le due squadre si giocheranno il tutto per tutto per l’accesso alla prossima Champions League. Marco Barono è alle prese con la situazione legata agli infortunati, dato che l’infermeria dei biancocelesti conta diversi nomi.

Come riportato da TMW, sarà difficile vedere in campo Lazzari e Nuno Tavares, ma la speranza è quella di averli almeno nella lista dei convocati. Le loro condizioni verrani valutate nei prossimi giorni, così come verranno valutate anche quelle di Marusic, che potrebbe anche farcela