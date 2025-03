Infortunati Lazio: da Marusic a Romagnoli, la situazione

Condividi via email

In casa Lazio si stanno valutando le condizioni dei calciatori infortunati in vista di quella che sarà la trasferta di Europa League contro il Viktoria

La Lazio sta preparando la prossima sfida di Europa League in programma contro il Viktoria Plzen. I biancocelesti si giocheranno gran parte della qualificazione ai quarti di finale della competizione, attendendo poi il secondo ed ultimo confronto all’Olimpico di Roma.

Bisogna capire però con quali uomini Baroni volerà in Repubblica Ceca, dato che c’è da monitorare la condizione di alcuni giocatori. A tenere maggiormente banco è la condizione fisica di Marusic, che è stato costretto a lasciare il campo di San Siro dopo uno scontro di gioco con Theo Hernandez. Quasi certamente non sarà nella lista dei convocati, con il suo rientro che è previsto per il prossimo impegno di campionato. Al suo posto giocherà Lazzari.

Bisogna poi verificare anche le condizioni di Romagnoli e Dele-Bashiru, che sembrano aver smaltito la botta subita nei giorni precedenti e che quindi, potrebbero tornare a disposizione per la gara di giovedì.