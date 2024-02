Infermeria Lazio, il punto sulle condizioni di Gila e Hysaj: Sarri ha svelato che…LE ULTIME dopo il match di Champions

Così Maurizio Sarri ha parlato nella conferenza stampa post Lazio-Bayern Monaco. Il tecnico si è soffermato anche sulle condizioni di Hysaj e Gila.

CONDIZIONI DI GILA E HYSAJ – «Hysaj credo distorsione alla tibia, Gila aveva un po’ di mal di stomaco ma non penso sia grave. Il problema è che c’era più di un giocatore in borghese oggi. Il dubbio è recuperarne qualcuno in maniera veloce. Giocare questa serie di partite con la rosa a disposizione stasera diventa complicato».

CLICCA QUI PER CONFERENZA STAMPA SARRI INTEGRALE