Infermeria Lazio, sempre ai box i difensori Lazzari e Gigot. Il punto

Si avvicina l’appuntamento tra Cagliari e Lazio, in programma sabato 21 febbraio alle ore 20:45 per la 26ª giornata di Serie A. A Formello l’attenzione è rivolta soprattutto alle condizioni fisiche della rosa, con alcune buone notizie e altre meno rassicuranti per Maurizio Sarri.

Cagliari Lazio, Basic e Zaccagni verso il recupero

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Toma Basic e Mattia Zaccagni sono ormai vicini al rientro. I due calciatori stanno completando il percorso di recupero e potrebbero essere a disposizione per la trasferta in Sardegna. La loro presenza rappresenterebbe un’importante boccata d’ossigeno per la Lazio, soprattutto in un momento in cui la continuità fisica sta diventando un fattore determinante nel rendimento della squadra.

Cagliari Lazio, Lazzari e Gigot ancora ai box

Non arrivano invece segnali positivi per Manuel Lazzari e Samuel Gigot, ancora fermi ai box. I due difensori non sono pronti per il rientro e difficilmente prenderanno parte alla gara contro il Cagliari. A complicare ulteriormente il quadro si è aggiunto anche lo stop di Mario Gila, che ha riportato un problema fisico e sarà costretto a saltare il match. Sarri dovrà quindi ridisegnare la linea difensiva, valutando le alternative a disposizione. La situazione dell’infermeria resta uno dei temi centrali in vista di Cagliari Lazio, con lo staff tecnico chiamato a trovare equilibrio tra necessità di risultati e gestione delle energie in una fase cruciale della stagione.