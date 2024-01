Impallomeni sul derby: «La Lazio ha meritato di vincere, il rigore? Nettissimo»

Impallomeni, il giornalista si esprime riguardo il derby di ieri vinto dalla Lazio soffermandosi in particolare sul rigore di Zaccagni

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni analizza cosi il derby di ieri tra Lazio-Roma vinto dai biancocelesti grazie a Zaccagni.

IMPALLOMENI – «Partita vinta con merito dalla Lazio, sbloccata nel secondo tempo dopo un primo brutto. La Lazio ha approcciato diversamente nella ripresa, calcio di rigore sacrosanto, poi rischia di raddoppiare. Credo che sia stato un derby interpretato e giocato a dovere dalla Lazio, la Roma invece non le sa interpretare ultimamente queste partite. Cambiando anche calciatori non riesci a segnare dopo nove tempi consecutivi, c’è qualcosa che non va proprio al di là dei contenuti calcistici. E’ una questione d’approccio. Non perdi 4 derby perché sei sfortunato. Poi ci sono anche le colpe del tecnico e tanto altro, ma a Roma oggi c’è solo Mourinho»