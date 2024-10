Impallomeni: «Ecco che partita mi aspetto tra Juventus e Lazio dopo la sosta»

Impallomeni, il giornalista a pochi giorni dalla supersfida dello Stadium si sbilancia e rilascia alcune dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di TMW ha parlato Stefano Impallomeni, il quale si esprime riguardo la sfida tra Juventus e Lazio e non solo. Ecco cos ha detto sulla partita dei biancocelesti

PAROLE – È un infortunio che non ci voleva. Si naviga a vista, perché lì è un discorso di respirazione. Dopo la sosta si sa che le partite sono delle incognite e la Lazio va come un treno. Sarà una partita difficile, sarà un crocevia psicologico per la Juve, perchè in casa la Juve ha perso parecchi punti e arriva una Lazio lanciata

BERARDI – Ci potrebbe essere un treno che porta alla Lazio. Magari Baroni potrebbe rilanciarlo alla grande. E così potrebbe puntare veramente in alto