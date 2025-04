Impallomeni non ha dubbi: «Bodo Glimt? Alla Lazio è andata di lusso...»

Stefano Impallomeni ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha commentato la sconfitta subita dalla Lazio contro il Bodo Glimt

L’ex calciatore, Stefano Impallomeni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche della sconfitta contro il Bodo Glimt.

LE PAROLE – Gli è andata bene, di lusso. Poteva perdere anche con uno scarto maggiore. Giocare sul sintetico è un altro sport, la Lazio era come un pesce fuor d’acqua. Poi faceva freddo. Non sono attenuanti, ma ha limitato i danni. Nel derby però sarà una Lazio più vicina a quella vista con il Torino e l’Atalanta che non questa. E il sintetico ti fa rendere di più dopo, credo che possa essere in grande forma contro la Roma.