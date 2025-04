Chiesa Lazio, aumenta la concorrenza: un club di Serie A punta l’ex Juve, tutti i dettagli

In queste ore emergono nuovi aggiornamenti in merito al futuro di Federico Chiesa, finito da tempo anche nel mirino della Lazio

La Lazio continua a guardare al mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa quanto più possibile in vista della stagione che verrà. I nomi che circolano dalle parti di Formello sono molti e tra questi c’è anche quello dell’ex attaccante della Juve, Federico Chiesa.

Finto ai margini con il Liverpool, l’esterno d’attacco avrebbe iniziato a guardarsi attorno già da diverso tempo, con il forte desiderio di fare rientro in Italia. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, la Lazio avrebbe messo sotto osservazione la situazione, anche se in queste ore sarebbe aumentata la concorrenza. Già, perchè anche il Milan sta guardando in questa direzione e non è escluso che possa avanzare una prima proposta già nei prossimi giorni.