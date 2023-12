Impallomeni: «Ci sono parecchie lamentele sul Var ma visti i numerosi episodi è chiaro che qualcosa non funziona»

Impallomeni, il giornalista ha espresso il suo parere riguardo l’uso del mezzo tecnologico ai microfoni di TMW

VAR – «E’ vero che certe lamentele poi stufano, ma ci sono più episodi che non mettono d’accordo che quelli che mettono d’accordo. Nessuno è contento. C’è qualcosa che non funziona col Var, se a turno tutti si lamentano vuol dire che qualcosa non va»