Immobile, Zaccagni... E Titanic: ecco il siparietto social dei due FOTO

Immobile e Zaccagni come in una scena del film “Titanic”: i due hanno esultato così nella gara di ieri tra Fiorentina e Lazio

Un’esultanza che è diventata subito virale sui social: Zaccagni cinge Immobile intento ad alzare le braccia al cielo… Proprio come Jack e Rose nel film “Titanic”.

La scena è stata immortalata durante i festeggiamenti per il gol di Ciro e il compagno non ha perso tempo per riderci su sui social.