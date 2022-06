Immobile, vacanze e relax in famiglia per il bomber – FOTO

Vacanze e relax in famiglia per il bomber della Lazio Ciro Immobile, che cerca di tenersi pronto in vista di Auronzo

E la mattinata è stata tutta in compagnia del piccolo Mattia: cappellino in testa, cinture allacciate e via giretto in bici direzione spiaggia. Ma anche in piscina l’attaccante della Lazio si concede un po’ di divertimento. Tutto testimoniato sui social dalla moglie Jessica.