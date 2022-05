Immobile sfida Caputo: il biancoceleste contro il suo prossimo vice?

Lazio e Sampdoria si sfidano questa sera all’Olimpico: l’incrocio tra Immobile e Caputo porta in dote anche ipotesi di mercato

La sfida di questa sera tra Lazio e Sampdoria, gara decisiva sia per le ambizioni europee dei biancocelesti che per quelle di salvezza dei doriani, vedrà inevitabilmente anche l’incrocio tra Immobile e Caputo. Come riferisce il Corriere dello Sport, Ciro vuole raggiungere (e magari superare) Batistuta come numero di reti in Serie A. All’ex Torino basta una rete per eguagliare l’argentino (182 a 183). Ma soprattutto Immobile vuole trascinare la Lazio alla sesta qualificazione consecutiva in Europa.

Dall’altra parte c’è Ciccio Caputo, richiesto già a gennaio da Sarri come vice Immobile. La pista si arenò subito per l’impossibilità, da regolamento, di giocare con tre squadre diverse nella stessa stagione (Sassuolo, Sampdoria e appunto Lazio). I suoi 11 centri stagionali testimoniano ancora una volta la sua grande capacità di farsi trovare sempre pronto. Nonostante i 35 anni, la pista potrebbe clamorosamente riaccendersi in estate. Immobile contro Caputo: sfida con vista sul futuro.