Immobile, l'augurio del padre: «Ecco cosa mi auguro in Turchia»

Le parole di Antonio Immobile, padre dell’ex capitano della Lazio Ciro: «Sarebbe bello se riuscisse a vincere quel titolo»

Antonio Immobile, il padre dell’ex capitano della Lazio Ciro, ha parlato a ilgiornaledellosport.net. Di seguito le sue parole sulla sua nuova avventura al Besiktas.

«Sono felice, lo siamo tutti in famiglia e speriamo continui così. Speriamo che possa anche vincere la classifica cannonieri in Turchia, sarebbe bello, ma non ho la sfera di cristallo e non so cosa riserverà il futuro. Inutile dire che a mio figlio auguro il meglio».