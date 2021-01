Immobile non convocato per la Coppa Italia: Inzaghi lo preserva

Ciro Immobile non convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Parma. Inzaghi lo preserva per il campionato

La Coppa Italia è da sempre un obiettivo biancoceleste, ma Inzaghi ha deciso di fare a meno di Ciro Immobile questa sera, contro il Parma. Il tecnico ha scelto di non convocare il bomber della Lazio per farlo riposare in vista del campionato.

Ad attendere la Lazio, infatti, due sfide particolarmente delicate in Serie A: quelle contro il Sassuolo e l’Atalanta. In mezzo potrebbero poi esserci gli eventuali quarti di finale di Coppa Italia.