Immobile non al meglio, ma Inzaghi non rinuncia al bomber

Immobile parte dal 1′, pur mostrando qualche segno di insofferenza nell’allenamento pre-Fiorentina

Ciro Immobile parte dal primo minuto contro la Fiorentina, il bomber di Torre Annunziata farà coppia con Caicedo. Il numero 17 ha svolto un allenamento blando, con qualche espressione di sofferenza sul volto, ma poi ha regolarmente svolto la fase dei tiri in porta. Inzaghi non vuole privarsi del centravanti principe della squadra, che contro i viola cercherà di timbrare ancora il cartellino. In panchina Pereira e Muriqi.