Immobile, in Danimarca con Simone Inzaghi nel mirino

Ancora una partita da titolare per Ciro Immobile, che contro il Midtjylland ha solo un obiettivo: segnare e superare Simone Inzaghi.

Infatti, come sottolineato da La Repubblica, con un gol in terra danese, il bomber diventerebbe il miglior marcatore in Europa nella storia biancoceleste, staccando quello che è stato il suo ex allenatore. Un tour de force per l’attaccante, sempre titolare in questo primo scorso di stagione. E chissà che oggi per lui non possa esserci un po’ di riposo, magari lasciando spazio a Luka Romero, ma utilizzato fino a ora.