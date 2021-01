Immobile, Marassi porta bene: Samp e Genoa e il Ferraris le vittime preferite di Ciro

Immobile è forse l’unica nota positiva del pomeriggio di Genova

Ciro Immobile rappresenta forse l’unica nota positiva del pomeriggio della Lazio a Marassi con il Genoa. Il bomber di Torre Annunziata ha timbrato il cartellino su calcio di rigore, trafiggendo Perin nel primo tempo di Genoa-Lazio. i rossoblu portano benissimo a Immobile, che ha vissuto la prima avventura in Serie A proprio con la casacca del Grifone. Quello del pomeriggio ligure è il decimo gol contro il Genoa per Immobile nel massimo campionato italiano, e solo contro la Sampdoria (12) la Scarpa d’Oro ha fatto meglio nel massimo campionato. Il “Ferraris” è diventato lo stadio in cui Immobile ha segnato più reti in trasferta in Serie A (10).