Viviano: «Giusto che la Lazio abbia lasciato andare Immobile. Vi dico quanti gol farà in Turchia». Le parole dell’ex portiere

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Emiliano Viviano è tornato sull’addio alla Lazio di Ciro Immobile. Queste le sue parole:

PAROLE – «Quest’anno Immobile in Turchia fa 30 gol. E se fosse andato in una squadra in Serie A, tipo la Fiorentina, ne avrebbe fatti 20. Io fossi stato Immobile sarei andato via, e se fossi stato la Lazio l’avrei mandato via, perché quando a livello ambientale si crea una certa situazione è l’ora di cambiare. L’anno scorso ci sono stati gli infortuni e un po’ di criticano, ma vi assicuro che in Turchia non si fanno facilmente 30 gol, soprattutto se un giocatore è finito come dicono molti che gli vanno contro».