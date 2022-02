Immobile carica i compagni: discorso nel riscaldamento

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Immobile ha tenuto a raccolta i compagni durante il riscaldamento di Lazio-Porto: discorso da vero e proprio leader

Vero leader. Non può non esser descritto in questo modo il comportamento di Ciro Immobile durante il riscaldamento di Lazio-Porto.

L’attaccante, che torna proprio oggi a disposizione, come evidenziato dalle immagini di Sky Sport, ha chiamato a raccolta i compagni per tenere un discorso motivazionale e dare alcune indicazioni. Insomma, un siparietto che mette in evidenza l’importanza del bomber dei capitolini