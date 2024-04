Immobile Lazio, futuro incerto: l’agente svela le possibili carte sul possibile addio del capitano ai colori biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Marco Sommella, agente del capitano della Lazio, Ciro Immobile, ha parlato del futuro del suo assistito:

«Ha un contratto con la Lazio fino al 2026, è un’icona del club e per ora rimane lì. Questa stagione non cancella quanto fatto negli anni. I suoi numeri non li ha nessuno. Immobile a Napoli? Si può sognare di tutto»