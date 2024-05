Calciomercato Lazio, arriva la notizia che SCONVOLGE i tifosi! C’entra Guendouzi, cosa è successo

Calciomercato Lazio, arriva la notizia che sconvolge i tifosi biancocelesti: Guendouzi avrebbe chiesto la cessione a Claudio Lotito

Clamorosa indiscrezione rilanciata dal Corriere dello Sport in ottica calciomercato Lazio per quanto riguarda il futuro di Mateo Guendouzi.

Il centrocampista francese non ha alcuna voglia di continuare a lavorare con Tudor anche nella prossima stagione dopo i dissapori di Marsiglia e quelli di qualche settimana fa a Formello e per questo avrebbe chiesto la cessione a Claudio Lotito. Il patron ha accolto le istanza del ragazzo ma lo ha avvisato: per concedere il via libera serve un’offerta da almeno 30 milioni di euro.