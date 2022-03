Immobile: «Ci divertiamo. Wilson? Giusto dedicargli la vittoria. Sul derby...»

Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Venezia: le sue dichiarazioni

PIOLA – «Stiamo facendo belle cose da un po’ di tempo. Oggi era difficile, il Venezia ha giocato bene, abbiamo avuto un paio di occasioni ma l’importante era vincere».

BOMBER – «Questo club ha storia e gloria, fatto di grandi campioni. Io ho preso un po’ da ognuno, si impara sempre dalla storia. Pino era un grande capitano, era giusto dedicargli la vittoria visto che so quanto ci tiene la gente laziale»

MIGLIOR MOMENTO – «Abbiamo avuto un piccolo calo nel secondo tempo, per il resto a parte i piccoli momenti d’appannamento stiamo dimostrando un bel gioco, ci divertiamo».

DERBY – «È un campionato duro, dobbiamo stare concentrati. È la settimana del derby, i tifosi si aspettano tanto da noi, incontreremo una squadra arrabbiata dopo Udine. Siamo pronti».

Immobile a DAZN

RECORD E PARTITA – «Non è male essere vicino a questi grandi campioni che continuano a fare la storia del calcio. Quando leggo i miei numeri però devo sempre ricordarmi di ringraziare i miei compagni. Partita dura oggi, sapevamo che il Venezia veniva per vincere, vittoria importante».

SUL MOMENTO – «Ci sentiamo bene fisicamente e mentalmente, ci siamo detti che dovevamo finire bene il campionato per mettere anche la base per il prossimo anno. Credo che ci stiamo riuscendo, stiamo esprimendo un calcio divertente».

AFFETTO DEI TIFOSI PER LUI E PER WILSON – «L’affetto della gente è importante, è quello che ti resta quando smetti di giocare. Sono veramente orgoglioso di quello che sto facendo, ringrazio la gente che mi ha sostenuto fin dall’inizio. Ho sentito tanto affetto per Pino Wilson in questi giorni, vuol dire che è stato un grande capitano».

SETTIMANA DEL DERBY – «Nella settimana prima del derby incontro molti tifosi della Roma che mi chiedono di non giocare ma gli sfottò ci stanno. Speriamo di vincere».

Immobile a Lazio Style Radio

RECORD E NON SOLO – «Era importante vincere più che battere record. Abbiamo affrontato una squadra che ha dato tutto. Siamo migliorati tantissimo e ora giochiamo bene».

EMOZIONI – «Dovevamo dare un qualcosa in più questa sera per ricordare Pino Wilson. Volevamo omaggiarlo e l’abbiamo fatto nel migliore dei modi. Sono felice per quanto detto in settimana. Sono fiero di aver indossato quella fascia».

DERBY – «Tutti avremmo voluto Zaccagni in campo. Penso però che il mister sia in difficoltà nel mettere in panchina una tra lui, Pedro e Pipe. Stanno facendo grandi cose. Non abbiamo però tanti pensieri, per quanto ci dispiace per lui».

PERCORSO – «Il mister vuole che cresciamo. Per noi è stato fondamentale ricompattarci come gruppo. Io penso che siamo sulla strada giusta. Da dopo Natale abbiamo fatto molto bene e siamo soddisfatti. Stiamo costruendo qualcosa di cui raccoglieremo i frutti anche l’anno prossimo».

IMPEGNI – «Ora avere una settimana di tempo per lavorare e per preparare è importante. Riusciamo a capire meglio quello che il mister e il suo staff ci chiedono».

DIFESA –«Io preferisco parlare sempre di squadra e mai di singolo reparto. Qualcosa in noi non andava e si prendeva gol troppo facilmente. Ora stanno facendo un lavoro straordinario».