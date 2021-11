Immobile, scelto il gol più bello: sabato la premiazione – VIDEO

Mentre tutte le attenzioni sono concentrate sulle sue condizioni fisiche e su un recupero, ormai praticamente escluso, per il match contro la Juventus, Ciro Immobile è stato grande protagonista anche sui social network.

Infatti, attraverso un sondaggio lanciato dalla società sulla pagina di Binance, è stato scelto il migliore gol realizzato dall’attaccante in maglia biancoceleste. A comunicare il verdetto è stata la società capitolina. La scelta è ricaduta sul gol realizzato con tro il Napoli nella stagione 2018/2019.

👑 @ciroimmobile‘s best goal was chosen by the Lazio Fan Token holders on the @binance page!

🥇 The most voted goal was the one against Napoli!

🏆 The delivery of the “Best Goal powered by Lazio Fan Token on Binance” trophy will be made before the #LazioJuve match pic.twitter.com/w5HyoVSNh2

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 18, 2021