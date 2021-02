Immobile, la Lazio aspetta i suoi gol: nelle ultime 5 gare, solo una rete

Ciro Immobile ha segnato solo un gol nelle ultime cinque partite tra campionato e Coppa: la Lazio chiede un cambio di marcia

Piccolo stop per Ciro Immobile: l’attaccante è andato in rete solo una volta nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions. Dati che non rispecchiano assolutamente i suoi standard e che necessitano di un cambio di marcia.

Contro Inter e Sampdoria di Serie A l’attaccante non ha segnato: come analizza il Corriere dello Sport, è da luglio che non arriva a tre gare di fila senza segnare. La Lazio attende il suo bomber e gli chiede di tornare a far gol: contro il Bologna la gara ideale per sbloccarsi.