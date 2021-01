Immobile: «Ho avuto un fastidio al tendine, ma volevo esserci a tutti i costi»

La Lazio vince grazie ad Immobile e Caicedo. Ai microfoni di DAZN, le parole del numero 17

INFORTUNIO – «Avevo un fastidio al tendine, mi ha limitato a Genova, ma volevo esserci a tutti i costi per il momento complicato. Era giusto stringere i denti per dare una mano ai compagni».

MENTALITÀ – «Tornare al top? Stiamo facendo fatica anche a fare gol rispetto agli altri gol, ne abbiamo parlato col mister ma è solo questione di mentalità perchè abbiamo giocato male in tanti spezzoni. Dobbiamo stare sempre sul pezzo, siamo in ritardo lo sappiamo, se prima davamo il 100% adesso serve qualcosa in più».

LUIS ALBERTO – «Sta facendo partite eccezionali, quest’anno farà la sua parte come la scorsa stagione. Stiamo segnando meno, è penalizzato anche lui».

PARMA E DERBY – «Conta la continuità di risultati, mettiamo da parte la Fiorentina, ci prendiamo la vittoria nonostante la sofferenza finale. Mi riposo? Vediamo…».