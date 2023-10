Immobile e il retroscena su Castellanos: «Vi spiego cosa ha fatto»

Non ha dubbi Ciro Immobile, il capitano della Lazio è rimasto sorpreso da Valentín Castellanos ed un particolare atteggiamento dell’argentino

Suona la carica Ciro Immobile, il capitano della Lazio è intervenuto in conferenza stampa in previsione della gara contro il Celtic motivando tifosi e compagni. In particolar modo l’ex Torino ha avuto l’occasione di focalizzarsi su Valentín Castellanos, confessando tutto il suo stupore per la particolare attitudine dell’argentino di mettersi a disposizione per la squadra.

CASTELLANOS – «È un ragazzo intelligente, si è messo a disposizione di tutti. Ho visto fin da subito la sua predisposizione a voler imparare. È giovane ma ha già giocato in diversi campionati. Sono convinto che ci darà una mano perché lo vedo in allenamento. Come Taty anche gli altri ragazzi nuovi, che stanno vivendo lo stesso che abbiamo noi vissuto con il mister».

