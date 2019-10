Immobile e Correa, la Lazio ha una coppia gol da sogno: il confronto con i bomber d’Europa

La Lazio ha una super coppia gol: Immobile e Correa tra i migliori in Europa. La classifica e il confronto gli altri bomber europei

La Lazio in attacco ha una super coppia gol. Ciro Immobile e Joaquin Correa si intendono a meraviglia, continuano a segnare e a tenere a galla in classifica la squadra biancoceleste. Anche ieri sono stati decisivi con un gol a testa, hanno permesso ai compagni di uscire vittoriosi da un campo difficile come quello del Franchi di Firenze. Insieme hanno raggiunto un bottino di 13 reti, che vale il quarto posto nello speciale confronto con gli altri bomber d’Europa. Hanno fatto meglio solamente il duo formato da Aguero – Sterling (Manchester City), Lewandowski – Gnabry (Bayern Monaco) e Muriel – Zapata (Atalanta). A parimerito invece coi biancocelesti ci sono Ben Yadder e Slimani (Monaco). Per il resto tutti gli altri attaccanti possono guardare i due aquilotti solo col binocolo.