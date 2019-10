Immobile, dieci gol in nove giornate: l’attaccante è l’unico a fare il ‘bis’

Nel XXI secolo, solo quattro volte un giocatore è riuscito ad andare in doppia cifra entro le prime nove giornate: Toni, Dybala e Immobile

Con il gol siglato ieri alla Fiorentina, Ciro Immobile ha raggiunto quota dieci. L’attaccante, dopo essere stato messo in discussione nell’ultima stagione, è tornato a segnare con continuità. Come riporta OptaPaolo, solo quattro volte, nel XXI secolo, un giocatore è riuscito ad andare in doppia cifra entro le prime nove giornate: Toni nel 2005/6, Dybala nel 2017/18, Immobile nel 2017/18 e sempre Immobile nel campionato in corso.