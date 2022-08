Immobile, continua la corsa al trono del gol: i prossimi obiettivi di Ciro

Continua la corsa al trono del gol per Ciro Immobile, che oggi contro il Torino partirà titolare. Ecco gli obiettivi

Oggi Ciro Immobile affronterà uno dei suoi passati più dolci, quel Torino che gli permise di vincere per la prima volta la classifica cannonieri in Serie A. Ai granata (in uno stadio che lo fischierà ad ogni pallone) ha segnato a ripetizione, sette gol nelle ultime sette partite (più un assist). Più lo attaccano, più colpisce.

L’attaccante si presenterà a Torino carico dei 183 gol segnati con la Lazio e gli altrettanti firmati in Serie A. In biancoceleste ha una media di 30,3 gol a stagione, proiettandola in questa annata raggiungerebbe (comoda- mente) e supererebbe quota 200 con la Lazio, arriverebbe a 212 reti. Salirebbe anche nella classifica all time del campionato: oggi è a meno un gol da Batistuta (184 reti, 12°) ed è a meno 17 da quota 200.

Nel club dei bicentenari del gol fanno parte Baggio (205 reti), Di Natale (209), Altafini (216), Meazza (218), Nordahl (225), Totti (250), Piola (290). A 200 ci arriverà anche Ciro, ovviamente. Ma l’ennesima assunzione alle classifiche dei miti, conservando questa velocità di marcature, avverrà in tempi record. Ciro ha 32 anni e 181 giorni, solo Meazza è riuscito a raggiungere i 200 gol in A ad un’età inferiore (30 anni e 219 giorni). Baggio ci è riuscito a 37 anni e 25 giorni, Di Natale a 37 anni e 41 giorni. Altafini a 34 anni e 300 giorni. Nordahl a 34 anni e 81 giorni. Totti a 34 anni e 174 giorni. Piola a 33 anni e 44 giorni. Lo riporta Il Corriere dello Sport.