Immobile, c’è Inzaghi nel mirino: Ciro vuole interrompere il digiuno

Ciro Immobile vuole interrompere il digiuno europeo che lo sta condizionando in questa stagione: il bomber è ad un gol da Simone Inzaghi

La gara di questa sera tra Lazio e Sturm Graz sarà inevitabilmente quella di Ciro Immobile. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana infatti, il bomber è ancora a secco dopo le prime tre partite del girone e vuole interrompere questa sera il proprio digiuno europeo.

Gol che servirebbero non solo a spingere la sua Lazio verso gli ottavi di finale ma che gli permetterebbero anche di raggiungere Simone Inzaghi a quota 21 centri europei. Ciro è in missione e non ha nessuna intenzione di fallire.