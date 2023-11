Immobile o Castellanos col Feyenoord? Spunta l’indizio sulla scelta di Sarri

In vista della sfida di domani contro il Feyenoord Sarri deve sciogliere il ballottaggio tra Immobile e Castellanos: cosa filtra

Come riportato dal Corriere dello Sport, in vista della sfida di domani contro il Feyenoord in Champions League, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, deve sciogliere l’ormai consueto ballottaggio tra Immobile e Castellanos al centro dell’attacco tenendo anche in considerazione il derby ormai alle porte.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Comandante sarebbe orientato a confermare dal primo minuto l’ex Girona, apparso decisamente più in palla del compagno di reparto che dopo la rete decisiva su rigore contro la Fiorentina non ha dato i segnali sperati contro il Bologna. L’idea di Sarri sarebbe quella di spendere Ciro per l’ultima mezzora della gara contro gli olandesi e rilanciarlo poi dal primo minuto nella stracittadina dove conteranno sicuramente esperienza e sangue freddo.