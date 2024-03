Immobile Castellanos, chi contro la Juve? C’è lui in vantaggio. L’idea di Tudor

Immobile-Castellanos, chi partirà titolare contro la Juve? Al momento Tudor sembra intenzionato a confermare l’italiano

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Lazio è apertissimo il ballottaggio tra Immobile e Castellanos per una maglia da titolare sabato pomeriggio contro la Juve all’Olimpico.

Al momento il favorito appare l’italiano con l’ex Girona che potrebbe poi partire dal primo minuto sempre contro i bianconeri in Coppa Italia. Da non escludere, a gara in corso, l’utilizzo del doppio centravanti, idea mai presa in considerazione da Sarri.