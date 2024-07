Immobile Besiktas, Orlando: «Ciro in Turchia? C’è una cosa che non mi CONVINCE»

Immobile Besiktas, l’ex calciatore si esprime in merito alla trattativa che vedrebbe Ciro lasciare la Lazio e andare in Turchia

Ai microfoni di TMW ha parlato Orlando, il quale si esprime riguardo l’accostamento di Immobile al Besiktas, con delle perplessità sulla scelta del centravanti della Lazio

PAROLE – Immobile al Besiktas? Non capisco cosa ci vada a fare lì. Se va in Arabia a una barca di soldi capisco, ma in Turchia…per me la più bella soddisfazione che può togliersi lui, amato dai tifosi, è ripresentarsi in grandi condizioni e di tornare a fare col come prima