Immobile è RINATO in Turchia (e fa PIU’ GOL dei suoi SOSTITUTI)

Ciro Immobile scende in campo questa sera con il suo Besiktas: in Turchia è rinato: il confronto con i suoi sostituti

Questa sera in Europa League oltre alla Lazio scenderà in campo anche il Besiktas di Ciro Immobile: l’ex bomber biancoceleste, come riportato dall’edizione capitolina del Corriere dello Sport, a Istanbul sta vivendo una seconda giovinezza..

Il suo Besiktas è secondo in classifica dietro al Galatasaray, ha vinto una Supercoppa di Turchia ed è capocannoniere del campionato davanti a Dzeko e l’unico ko stagionale dei bianconeri è arrivato in Europa, quando è stato lasciato a riposo. Il totale dei gol è di 10, uno in più dei suoi tre sostituti: Dia (5), Castellanos (3) e Noslin (1), anche se su questa statistica pesano i 4 rigori realizzati da Ciro.