Ilicic Lazio, l’Atalanta pesa a Boga per sostituire lo sloveno

Ilicic è sempre un nome caldo per la Lazio. E l’Atalanta intanto pensa al sostituto dello sloveno: il nome è quello di Boga

Il nome di Ilicic, ormai da qualche giorno, è finito in orbita Lazio. Lo sloveno sembrerebbe essere un nome gradito a Maurizio Sarri e perfetto anche per il modo di giocare del nuovo tecnico biancoceleste

E intanto, secondo L’Eco di Bergamo, l‘Atalanta sarebbe già al lavoro per sostituire lo sloveno, con in nome di Boga in cima alla lista. Il Sassuolo avrebbe abbassato e pretese da 40 a 30 milioni di euro. Insomma, una serie di incastri potrebbe far entrare nel vivo il mercato. La Lazio al momento resta alla finestra.