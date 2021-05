Ilicic saluta l’Atalanta, la Lazio può preparare l’offerta: i dettagli

Ilicic pronto a salutare l’Atalanta, Lazio e Milan osservano gli sviluppi della vicenda da interessate: la situazione

La storia di Ilicic all’Atalanta è alle battute finali. Lo sloveno è legato alla Dea fino al 2023 (con opzione per il 2024), ma con Gasperini non è più riuscito a trovarsi spazi (nelle ultime 12 gare, solo 2 volte è partito titolare) e la società non lo considera più indispensabile.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, alla finestra ci sarebbero Milan e Lazio: biancocelesti restano sullo sfondo col desiderio di aggiungere qualità nel reparto avanzato. Difficilmente Pereira sarà riscattato, ecco allora che il club potrebbe rimpiazzarlo con l’arrivo di Ilicic, al quale andrebbe lo stesso ingaggio (2,5 milioni).