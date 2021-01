Il dubbio amletico di Inzaghi: Luiz Felipe e Patric si giocano l’unica maglia ancora incerta

La Lazio che giocherà a Parma avrà bisogno di certezze in fase difensiva, incontrerà il peggior attacco del campionato. Tuttavia la fragilità nelle retrovie è stato fin qui un marchio negativo della stagione, ecco perchè Inzaghi è dubbioso circa la possibilità di schierare Patric, che garantirebbe una maggiore fluidità in uscita ma meno certezze in marcatura. Se Leiva tornerà in cabina di regia e sugli esterni non ci sono alternative, il vero dubbio riguarda Luiz Felipe, ancora non al meglio con la caviglia ed uscito al break nell’ultimo match contro la Fiorentina. Un ballottaggio che nel derby – condizioni fisiche del brasiliano permettendo – non dovrebbe ripetersi: Ramos è favorito per la stracittadina, così Inzaghi deve valutare se dargli qualche minuto al Tardini o conservarlo per il derby di venerdì prossimo.