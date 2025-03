Ibrahimovic Lazio, i biancocelesti valutano il riscatto

Nelle ultime ore sono emerse delle novità in casa Lazio riguardo i giocatori che dovranno essere riscattati nella prossima stagione

In queste ore in casa Lazio si sta discutendo di quelle che sono le situazioni contrattuali di alcuni biancocelesti, con la società che sta valutando anche quelle che sono le opzioni di riscatto.

In questa lista figura anche il nome di Ibrahimovic, prelevato in prestito dal Bayern Monaco, con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei bavaresi. Come riportato da TMW, la Lazio starebbe facendo diverse considerazioni a riguardo e potrebbe anche optare per la permanenza del giocatore, Bayern Monaco permettendo.