Ibrahimovic fuori almeno 3 settimane: prova il recupero per la Lazio

Ibrahimovic out almeno 3 settimane: dovrebbe rientrare in tempo per affrontare la Lazio

Zlatan Ibrahimovic resterà lontano dal terreno di gioco per circa 20 giorni. Il gigante svedese è uscito anzitempo dal match contro il Napoli per una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra.

L’ex Galaxy salterà certamente le sfide con Lille, Fiorentina, Celtic, Sampdoria e Sparta Praga ma potrebbe recuperare in vista del match di San Siro contro il Parma, ed essere dunque a disposizione anche per il match contro la Lazio, in programma il prossimo 23 dicembre. Come riporta il Corriere della Sera, non tornerà in Svezia dalla propria famiglia ma resterà a Milanello per iniziare la sua corsa contro il tempo.